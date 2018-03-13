В Хабаровском крае просыпаются бурые медведи

В Хабаровском крае тяжелый период для копытных животных, из-за большой глубины снежного покрова и ледяной корки на сугробах. Для птиц наступает гнездовой период – уже с начала марта начали занимать гнездовые участки орланы-белохвосты. В Приамурском зоосаде имени Сысоева под Хабаровском проснулись бурые медведи.

Если в прошлом году медведи Маша и Балу просыпались в конце фервраля, то в этом из-за низких температур только сейчас.

Обычно медведи просыпаются в конце марта - начале апреля, когда сходит снег и появляется первая зелень. Они начинают бродить в поисках пропитания. забредать в населенные пункты, рыться на помойках и кладбищах.