Хабаровский край вошел в пятерку лучших регионов в рейтинге открытости операторов капремонта

Хабаровский край занял четвертое место во Всероссийском рейтинге информационной открытости региональных операторов капремонта по итогам 2017 года. Мониторинг проводится Ассоциацией региональных операторов капитального ремонта (АРОКР) совместно с НП «ЖКХ Контроль».

Как сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края, при составлении рейтинга оценивались результаты реализации программы капитального ремонта, информационная работа с собственниками, качество наполнения и оформления официальных сайтов региональных операторов.

«В прошлом году Хабаровский край был на 11-м месте рейтинга. В этот раз, приняв во внимание замечания экспертов, нам удалось достичь положительных изменений в качестве работы и показать достойный результат. Это относится и к другим регионам, многие из которых заметно повысили уровень своей деятельности, - отметили в НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта».

Четвертое место вместе с Хабаровским краем разделили также Кабардино-Балкарская Республика и Республика Башкортостан, Орловская и Московская области, и Алтайский край. Первую строчку в рейтинге заняли шесть регионов – Калужская, Новосибирская, Оренбургская, Самарская, Свердловская области и республика Дагестан.

Напомним, программа капитального ремонта многоквартирных домов реализуется в регионе с 2014 года. За это время было отремонтировано более тысячи МКД. Всего же в краевой программе, рассчитанной до 2043 года, сегодня числится 7749 домов. В настоящее время работы по капитальному ремонту ведутся в 188 зданиях, по 487 домам на сайте регионального оператора объявлены аукционы по отбору подрядных организаций.