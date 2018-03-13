Готовность к пожароопасному сезону обсудили в краевой столице

Состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Правительства Хабаровского края. Участники обсудили подготовку к пожароопасному сезону и возможному весеннему паводку.

Как отметили на совещании, пожароопасный сезон может начаться раньше обычных сроков. Синоптики прогнозируют потепление весной и быстрый сход снега. Вместе с тем, в регионе уже сейчас предпринимаются меры по борьбе с очагами возгорания. На сегодняшний день к сезону уже подготовлено 278 единиц основной и специальной пожарной техники, а также 26 бульдозеров и тракторов. Кроме того, на территории края дислоцируется 86 подразделений Государственной противопожарной службы общей численностью более 2 тысяч человек.

В случае возникновения пожаров предусмотрено привлечение сил и средств Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, Дальневосточной базы авиационной охраны лесов, ППС края, ДВЖД.

«В прошлый пожароопасный период все лесопожарные службы края сработали слаженно и оперативно. В 80 процентах возгораний, экипажи прибывали на место в течение первых суток. Наша задача в этом году не только придерживаться показателей, но и не допустить ущерба региону», - отметил заместитель Председателя Правительства края по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Литвинчук.

Он также отметил, что главной проблемой, создающей угрозу природных пожаров населенным пунктам и лесным массивам, по-прежнему остается деятельность населения. Это – палы травы, разведение костров в неположенных местах. Поэтому решено усилить работу по противопожарной пропаганде, особенно, среди жителей населенных пунктов, расположенных вблизи лесов.

Также жителям края и всем службам нужно быть готовыми к возможному весеннему паводку. Учитывая большие объемы снега, выпавшего в крае этой зимой, могут возникнуть сложности при вскрытии рек. Особенно это касается Ванинского, Тугуро-Чумиканского, Аяно-Майского, Верхнебуреинского, а также районов им. Лазо и им. Полины Осипенко. Всего в зону возможного подтопления попадает 115 населенных пунктов. В них проживают более 18 тысяч человек.

При резком потеплении и выпадении сильных осадков в период интенсивного таяния снега, образование ледовых заторов вероятно на реках Хор, Тумнин, Уда, а также на нижнем течении Амура. В целях подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод организован круглосуточный мониторинг. Аварийно-спасательная служба края находится в постоянной готовности к проведению аварийно-спасательных работ в случае ухудшения паводковой обстановки.