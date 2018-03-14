Хабаровская дача: Помесь финского с уссурийским

Главное дерево нашей дачи – груша, даже две. Большие и раскидистые, они - центр притяжения человеческих существ: и место отдыха, и столовая, и спортивный снаряд, и объект соседского недовольства. Весной же – красота неописуемая.

Вспомнить о любимом дереве заставил попавший недавно в руки подписной лист Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, которое объявило сбор средств на реставрацию памятника дальневосточному селекционеру Артемию Лукашову (об истории памятника читайте в «МД XXI век», №4, стр.5). А груша наша – сорта «Тема», самого распространенного среди шести сортов, выведенных хабаровским мичуринцем. И Мичурин тут не для красного словца – именно Иван Владимирович присоветовал Лукашову попробовать выращивать гибриды, когда тот посетовал: не выживают в суровом климате западные, выписанные на последние средства сорта груш.

В 1909 году в Хабаровске Лукашов опылил «Финляндскую раннюю» пыльцой уссурийской груши, коей, принесенной из леса, первые переселенцы на Дальний Восток по привычке засаживали свои сады. Из семян, что получились от скрещивания, Лукашов вырастил много сеянцев, но до поры плодоношения сохранились четыре. Они и дали начало известным в Хабаровском крае сортам. Тёма, Поля, Ольга, Лида - имена семьи Лукашовых, самого селекционера, его жены и дочерей.

Плоды «Тёмы» мне кажутся невкусными – твердые, зернистые, терпкие. Правда, из них получаются замечательные компот, варенье и грушовка. Посредственный вкус фруктов отмечают и другие садоводы. Минусом считают также осыпаемость зрелых плодов – будешь в ветер под грушей сидеть, глядишь, закон Всемирного тяготения вспомнишь. Этот сорт лучше сажать на возвышенности. В низинах, где много влаги, деревья подмерзают в холодные зимы. Любят «Тёму» и садовые вредители, поэтому деревьям требуется ежегодная обработка. Но… Достоинств, считают садоводы, гораздо больше. Во-первых, первый урожай можно получить уже через 3-4 года после прививки. Полноценное плодоношение - от 25 и даже более 100 кг с одного дерева – наступает на восьмой год. Зафиксированы случаи, когда с 33-летнего дерева снимали 169 килограммов груш! Плюсом является и то, что урожайность поддерживается на высоком уровне, независимо от погодных условий. К тому же деревья сорта «Тёма» устойчивы к солнечным ожогам, засухе, легко переносят кратковременное переувлажнение, а посаженные в правильном месте с достоинством переносят суровые зимы: плодовые почки не вымерзают даже под воздействием сильных ветров.

В отличие от «Тёмы», сорт «Поля» – менее урожаен, плоды его меньшего размера, в них меньше сахара, больше дубильных веществ. Но он так же скороплоден, не обладает «периодом покоя» и зимовынослив.

Но самой устойчивой к зимним морозам из лукашовского семейства оказалась «Ольга». Она же –самая сладкая и дольше сохраняется. Сорт устойчив к парше. Плоды держатся за ветки крепко, ветра им не страшны. Но мелковаты. И чем урожайнее год, тем мельче груши. К тому же «Ольга», как и «Тёма», - самобесплодна. Чтобы появились завязи, требуется опыление пыльцой другого сорта.

«Лида» - этакая «паршивая овца» в семействе. И урожайностью не вышла, и периодичность плодоношения у нее хромает – больше трех лет может пустой простоять. Уж и не знаю, есть ли сейчас где-то эти рослые «Лиды», но широкого распространения в свое время они не получили.

А вот второе поколение «лукашовок» вышло удачнее. На сей раз Артемий Максимович скрестил уссурийскую грушу со среднерусским сортом «Ильинка». Сорт «Внучка» обладает приятным вкусом, устойчив и к холодам, и к парше. Один недостаток отмечается: плоды мелковаты. Венцом творения среди «лукашовок» считается «Пальмира» - с мякотью сочной, сладко-винной. У сорта хорошее крепление плодов, созревают они раньше в отличие от всех остальных «членов семейства» - в конце августа. Критики сорта, однако, отмечают и зернистость мякоти, и невеликий размер плодов, и слишком густую крону, требующую обрезки.

По большому счету все «лукашовки» - больше технические сорта. Они отлично подходят для переработки.

Одна знакомая из Переяславки, вспоминая детство в 70-е, рассказывала, как летом «паслись» ребятишки у плодово-консервного завода, ждали, когда же изготовят очередную партию грушевого повидла, чтоб, стащив еще теплую банку, вскрыть ее и наворачивать с хлебом. И от родителей, конечно, попадало, и от сторожа доставалось, но… Кому неведом азарт охоты, тот не поймет. Байку эту вспомнила неслучайно: повидло-то из местных сортов груш делали.

«Высокие устойчивые урожаи «лукашовки» дают в саду Хабаровского совхоза ДорУРСа. На площади 9 гектаров (возраст сада от 20 до 34 лет) средний урожай за 1963, 1964 и 1965 гг. составил 195 ц с гектара. Хороший урожай с грушевых насаждений ежегодно получают подсобные хозяйства Хорского гидролизного завода и 2-го горпищеторга Хабаровска. Высокая урожайность «лукашовок» обеспечивает высокую рентабельность их разведения», - писал заслуженный агроном РСФСР Серафим Тимошин, обобщая опыт садоводов края, и приводил цифры экономической эффективности лукашовских груш. К примеру, в 1966 году чистая прибыль с 1 центнера в 140 раз превышала себестоимость! Когда я озвучила эту цифру в редакции, коллега тут же вспомнил, как, будучи бесплатной рабочей силой, школьником собирал опавшие груши в Мичуринском. Паданки отправляли на ликеро-водочный завод.

Такая вот вышла грушевая хабаровская история. Сегодня, конечно, ни о каких промышленных масштабах говорить не приходится, но в дачных садах «лукашовки» в мае зацветут. И, наверное, стоит позаботиться о сохранении памяти об их создателе.

ВРЕЗКА

ВООПИиК просит поддержать инициативу реставрации памятника селекционеру Артемию Максимовичу Лукашову и принять участие в сборе средств.

Расчетный счет, куда можно перечислить деньги:

Наименование получателя:

ВООПИиК (обратите внимание)

ИНН/КПП 2721023079/272101001

р/счет – 40703810008010000009

РЕГИОБАНК - ФИЛИАЛ ПАО Банка «ФК Открытие г. Хабаровска»

К/счет – 30101810508130000997

БИК 040813997 на реставрацию памятника А.М. Лукашову

Полосу подготовила Ирина Северцева