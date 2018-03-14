Новости
Хабаровчане, Metallica и Веселые медвежата
Завяли розы, умчались грезы, а это значит позади день памяти Клары Цеткин, он же Международный женский день. Впереди у хабаровчан активное журчание ручейков, щебетание птиц, снова какая-нибудь невнятная метель, гололед, ну и главное событие этого года – Выборы Президента Российской Федерации.
Для любителей прекрасного
14 марта
Международный фестиваль «Новые имена стран АТР-2018». Городской Дворец Культурыю Начало в 12.00
Музыкальный час с Мацудой Канон В программе: Модест Мусоргский «Классическая интерлюдия» и «Картинки с выставки».Хабаровская краевая филармония Начало в 16.00
1 Камерный оркестр "Глория". Концерт "Гитара на бис". Хабаровская краевая филармония .Начало в 18.30
Александр Малинин. «Влюбленный в романс» . Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 19.00
16 марта
Гала-концерт Международного молодежного фестиваля классической музыки "Золотая лира". Дальневосточный государственный университет путей сообщения. Начало в 16.00
Концерт "Цветы зла" Музыка и слово. Солист – народный артист Республики Татарстан, заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов Евгений Михайлов (фортепиано, Москва). Стихи читает Марина Кунцевич.
В программе: произведения М.Глинки, Ф.Листа, М.Равеля, А.Скрябина, С.Прокофьева; поэзия Ш.Бодлера из поэтического сборника "Цветы зла", стихи Н.Ленау, А.Бертрана, А.Пушкина, Б.Пастернака, А.Ахматовой. Хабаровская краевая филармония Начало в 18.30
Official Tribute Show Metallica с камерной группой симфонического оркестра. Дворец культуры профсоюзов. Начало в 19.00
17 марта
Симфоническая камерата. Музыка эпохи Барокко ансамбль артистов Дальневосточного симфонического оркестра. Хабаровская краевая филармония. Начало в 17.00
20 марта
Концерт "Звезда американской джазовой сцены". Хабаровская краевая филармония. Начало в 18.30
Для самых маленьких хабаровчан
17 марта
Веселые медвежата. Театр кукол. Начало в 11.00
Царевна лягушка. Концерт ансамбля камерной музыки "Аллегро". Хабаровская краевая филармония. Начало в 11.00
"Сокровища лесных эльфов". Театр юного зрителя. Начало в 12.00
Сказка-игра "Заинька" .Театр кукол. Начало в 16.00
18 марта
Терешечка. Театр кукол. Начало в 11.00
Концерт по мотивам сказочной повести П.Трэверс "Мэри Поппинс".Дальневосточный симфонический оркестр .Хабаровская краевая филармония. Начало в 12.00
Тянем-потянем. Театр юного зрителя. Начало в 12.00
20 марта
Сказка о Золотом Петушке. Театр юного зрителя. Начало в 14.00
Для любителей Мельпомены
Муравьев. Граф Амурский. Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 11.00
15 марта
Виндзорские насмешницы. Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 18.30
Подкаблучники. В ролях: Юлия Такшина, Алексей Маклаков, Борис Щербаковв . Хабаровский краевой музыкальный театр Начало в 19.00
16 марта
Ваш выстрел, мадам! Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 18.30
В омуте любви. Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 18.30
Мне мое солнышко больше не светит. Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 19.00
Валентин и Валентина. Театр юного зрителя. Начало в 19.00
Ночной полет. Триада. Начало в 19.00
17 марта
Геликон. Сто часов счастья. Стихи русских поэтесс В.Тушновой, М.Петровых, А.Ахматовой и других авторов. Хабаровская краевая филармония.Хабаровская краевая филармония. Начало в 15.00
Подлинная история поручика Ржевского. Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 17.00
Беда от нежного сердца. Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 17.00
Там же, тогда же. Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 18.00
Женитьба. Триада .Начало в 18.00
18 марта
Свадьба в Малиновке. Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 17.00
Леди на день. Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 17.00
Золотой теленок. Триада. Начало в 17.00
По поводу мокрого снега. Белый театр. Начало в 18.30
Спасти камер-юнкера Пушкина. Театр юного зрителя. Начало в 19.00
Приятных рабочих будней, и приятного отдыха на выходных!
Юрий Вязанкин
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 999
С места событий: Останки на берегу водоема6 317
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 400
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 906
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136