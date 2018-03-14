Хабаровчане, Metallica и Веселые медвежата

Завяли розы, умчались грезы, а это значит позади день памяти Клары Цеткин, он же Международный женский день. Впереди у хабаровчан активное журчание ручейков, щебетание птиц, снова какая-нибудь невнятная метель, гололед, ну и главное событие этого года – Выборы Президента Российской Федерации.

Для любителей прекрасного

14 марта

Международный фестиваль «Новые имена стран АТР-2018». Городской Дворец Культурыю Начало в 12.00

Музыкальный час с Мацудой Канон В программе: Модест Мусоргский «Классическая интерлюдия» и «Картинки с выставки».Хабаровская краевая филармония Начало в 16.00

1 Камерный оркестр "Глория". Концерт "Гитара на бис". Хабаровская краевая филармония .Начало в 18.30

Александр Малинин. «Влюбленный в романс» . Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 19.00

16 марта

Гала-концерт Международного молодежного фестиваля классической музыки "Золотая лира". Дальневосточный государственный университет путей сообщения. Начало в 16.00

Концерт "Цветы зла" Музыка и слово. Солист – народный артист Республики Татарстан, заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов Евгений Михайлов (фортепиано, Москва). Стихи читает Марина Кунцевич.

В программе: произведения М.Глинки, Ф.Листа, М.Равеля, А.Скрябина, С.Прокофьева; поэзия Ш.Бодлера из поэтического сборника "Цветы зла", стихи Н.Ленау, А.Бертрана, А.Пушкина, Б.Пастернака, А.Ахматовой. Хабаровская краевая филармония Начало в 18.30

Official Tribute Show Metallica с камерной группой симфонического оркестра. Дворец культуры профсоюзов. Начало в 19.00

17 марта

Симфоническая камерата. Музыка эпохи Барокко ансамбль артистов Дальневосточного симфонического оркестра. Хабаровская краевая филармония. Начало в 17.00

20 марта

Концерт "Звезда американской джазовой сцены". Хабаровская краевая филармония. Начало в 18.30

Для самых маленьких хабаровчан

17 марта

Веселые медвежата. Театр кукол. Начало в 11.00

Царевна лягушка. Концерт ансамбля камерной музыки "Аллегро". Хабаровская краевая филармония. Начало в 11.00

"Сокровища лесных эльфов". Театр юного зрителя. Начало в 12.00

Сказка-игра "Заинька" .Театр кукол. Начало в 16.00

18 марта

Терешечка. Театр кукол. Начало в 11.00

Концерт по мотивам сказочной повести П.Трэверс "Мэри Поппинс".Дальневосточный симфонический оркестр .Хабаровская краевая филармония. Начало в 12.00

Тянем-потянем. Театр юного зрителя. Начало в 12.00

20 марта

Сказка о Золотом Петушке. Театр юного зрителя. Начало в 14.00

Для любителей Мельпомены

Муравьев. Граф Амурский. Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 11.00

15 марта

Виндзорские насмешницы. Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 18.30

Подкаблучники. В ролях: Юлия Такшина, Алексей Маклаков, Борис Щербаковв . Хабаровский краевой музыкальный театр Начало в 19.00

16 марта

Ваш выстрел, мадам! Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 18.30

В омуте любви. Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 18.30

Мне мое солнышко больше не светит. Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 19.00

Валентин и Валентина. Театр юного зрителя. Начало в 19.00

Ночной полет. Триада. Начало в 19.00

17 марта

Геликон. Сто часов счастья. Стихи русских поэтесс В.Тушновой, М.Петровых, А.Ахматовой и других авторов. Хабаровская краевая филармония.Хабаровская краевая филармония. Начало в 15.00

Подлинная история поручика Ржевского. Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 17.00

Беда от нежного сердца. Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 17.00

Там же, тогда же. Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 18.00

Женитьба. Триада .Начало в 18.00

18 марта

Свадьба в Малиновке. Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 17.00

Леди на день. Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 17.00

Золотой теленок. Триада. Начало в 17.00

По поводу мокрого снега. Белый театр. Начало в 18.30

Спасти камер-юнкера Пушкина. Театр юного зрителя. Начало в 19.00

Приятных рабочих будней, и приятного отдыха на выходных!

Юрий Вязанкин