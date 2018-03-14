В Хабаровске ищут спонсора для детей-сирот

В Хабаровске Краевое государственное казенное учреждение "Центр по развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и постинтернатному сопровождению" просит оказать благотворительную помощь

Планируется организация праздника для 120 детей детей-сирот, которые приедут с детских домов и школ-интернатов Хабаровского края для участия в финале конкурса на лучшую организацию работы по профессиональному самоопределению.

Телефоны для справок: 70-46-09, 70-46-32



