В Хабаровске проходит акция «Добрая детская книга»

Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии проводит акцию «Добрая детская книга» по сбору детской литературы и книг православного содержания для детей из малообеспеченных семей и детей, проходящих лечение в онкогематологическом отделении.

— Нам бы очень хотелось, чтобы дети привыкали читать хорошую литературу и полюбили чтение. А мы, взрослые, постараемся вместе предоставить такую возможность каждому ребенку, — рассказывают сотрудники социального отдела.

В рамках акции принимаются детские художественные книги, детская Библия, молитвословы, детские рассказы о житиях святых, энциклопедии и детские издания других жанров.

Все собранные книги будут переданы подопечным детям из многодетных и малоимущих семей, также часть книг будет передана в гостиницу для онкобольных детей, находящихся на длительном лечении.

Подходящие по тематики книги (новые или в хорошем состоянии) можно принести в отдел по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии по адресу: ул. Воронежская, 49 А (белое здание рядом с храмом), ежедневно с 08:00 до 19:00.

Источник: Сайт Хабаровской епархии