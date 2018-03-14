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В Хабаровске проходит акция «Добрая детская книга»
Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии проводит акцию «Добрая детская книга» по сбору детской литературы и книг православного содержания для детей из малообеспеченных семей и детей, проходящих лечение в онкогематологическом отделении.
— Нам бы очень хотелось, чтобы дети привыкали читать хорошую литературу и полюбили чтение. А мы, взрослые, постараемся вместе предоставить такую возможность каждому ребенку, — рассказывают сотрудники социального отдела.
В рамках акции принимаются детские художественные книги, детская Библия, молитвословы, детские рассказы о житиях святых, энциклопедии и детские издания других жанров.
Все собранные книги будут переданы подопечным детям из многодетных и малоимущих семей, также часть книг будет передана в гостиницу для онкобольных детей, находящихся на длительном лечении.
Подходящие по тематики книги (новые или в хорошем состоянии) можно принести в отдел по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии по адресу: ул. Воронежская, 49 А (белое здание рядом с храмом), ежедневно с 08:00 до 19:00.
Источник: Сайт Хабаровской епархии
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