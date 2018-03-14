В Хабаровске ищут пенсионерку с амнезией

В Хабаровске 77-летняя Тамара Миронова вышла из дома №48 на улице Суворова и до сих пор ее местоположение неизвестно. При себе пенсионерка не имела ни денег, ни документов. У женщины частичная амнезия.

Родственники предполагают, что она могла пойти к дому на улице Ленинградскую, где когда-то ранее жила.

Также пенсионерка может направляться в сторону района Энергомаш – там проживает ее дочь.

На пенсионерке была черная вязаная шапка с бусинами, темная тканевая куртка с капюшоном и черные полусапожки.

Волонтеры и стражи правопорядка просят хабаровчан, располагающих информацией о местонахождении женщины, сообщать по телефонам: 8(914)190-12-17, 8(924)112-19-90.