Жители Хабаровского края будут культурно обслужены в День выборов

Для жителей Хабаровского края в день выборов Президента РФ 18 марта будут организованы концертные и игровые программы, спектакли, выставки, ярмарки, конкурсы, кинопоказы, викторины, литературные гостиные, экскурсионное обслуживание и другие мероприятия.

На 558 избирательных участках выступят 1148 районных творческих коллективов. Также запланированы выступления 27 ансамблей и солистов краевых учреждений культуры.

Так артисты краевой филармонии дадут концерты в четырех районах. Один из ведущих коллективов филармонии – Государственный концертный ансамбль «Дальний Восток» выступит перед жителями села Омми, Амурска и поселка Эдьбан.

В Вяземского районе в двух Домидонтовках –селе и поселке выступит Василий Казанцев, а в самом городе Вяземский - Эстрадно-духовой оркестр Тихоокеанского государственного университета

Коллектив камерной музыки «Аллегро» приедет с музыкальной программой в Селихино и поселок Молодежный, а солисты творческой группы «Коробейники» выступят в селах Хабаровского района: Черная речка, Мирное и Восточное. Для жителей Солнечного и Хурмули выступит ансамбль камерной музыки «Глория».

Артисты краевого театра драмы и краевого музыкального театра примут участите в концертных программах в Дорминдонтовке Вяземского района и поселениях района имени Лазо. Любительские творческие коллективы: ансамбль «Казачья удаль», студия народного творчества «Елань», народный вокальный ансамбль «Славяне», коллектив «Вперед, Россия!», хор ветеранов «Зарянка», эстрадно-духовой оркестр Тихоокеанского государственного университета, духовой оркестр «Доверие» выступят перед жителями районов Нанайского, Хабаровского, имени Лазо и города Вяземский.

Для избирателей, голосующих в краевом дворце дружбы «Русь», местные коллективы подготовили две концертные программы. На избирательном участке - гимназии № 5 Хабаровска выступит ансамбль народной песни «Рождество».

Также во дворцах культуры, драматическом театре, художественной и музыкальной школах Комсомольска-на-Амуре состоятся концертные программы «Мы вместе!», посвященные годовщине вхождения Крыма и Севастополя в состав России. Планируется, что в мероприятии примут участие более 10 тысяч человек.