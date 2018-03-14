Хабаровский край и Китай по-туристки братья навек

На протяжении многих лет китайское направление является лидирующим в международном туристском потоке Хабаровского края, что обусловлено территориальной близостью, наличием регулярного транспортного сообщения и упрощённых визовых формальностей.

В 2017 году туристский обмен с КНР составил 87,8 тыс. человек (темп роста к 2016 году – 107,1 %), при чём, более 80,0 % туристов было обслужено по безвизовому каналу.

В настоящее время туристские администрации обеих стран проводят целенаправленную политику по увеличению взаимных туристских и культурных обменов.

Так, 2018-2019 года объявлены главами России и Китая Годами межрегионального сотрудничества.

Хабаровский край июле-августе посетит делегация Комитета по развитию туризма провинции Хэйлунцзян (КНР) для обсуждения перспектив развития приграничного сотрудничества в сфере туризма, а также возобновится чартерная авиационная программа между городами Вэйхай (КНР) и Хабаровск, что послужит стимулом для наращивания взаимных турпотоков с китайской стороной.

Фото: http://serverksmg.festu.khv.ru/press-press/9572-v-khabarovskom-krae-zashchityat-mestnykh-turoperatorov-ot-kitajskikh-vyskochek