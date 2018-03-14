Вонь отсюда: Чиновники отчитываются, говнецо попахивает

Жители поселка Горького в Хабаровске и дачники, расположенных неподалеку садовых сообществ, пожаловались в городскую администрацию на неприятный запах и ухудшении из-за этого самочувствия. По их мнению, основная причина зловоний кроется в деятельности ООО«Даль-ОХА».

Администрация Хабаровска наконец-то обратила внимание на жизнь горожан, а точнее, на вонь. Более ста человек - жители домов, расположенных на улицах Гагарина, Семашко, Воровского, Осетинской, постоянно жалуются, что их травят.

Зловоние было настолько сильное, что у меня болела и кружилась голова, тошнило. Доходило даже до рвоты. У ребенка текла кровь из носа, хотя на даче он был только два раза. Я стала опрашивать соседей, и они подтвердили, что мой случай не уникальный. Соседи тоже испытывали недомогание, - рассказала одна из хабаровчанок.

Женщина вместе с ребенком обратилась к врачу. По ее словам, после сдачи анализов здоровому ребенку вдруг поставили диагноз «нехватка кислорода».

Начальник управления по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Хабаровска Ирина Дубянская рассказала депутатам гордумы о ходе проверки, которую организовали после жалоб жителей поселка имени Горького. Напомним, горожане утверждают, что одно из предприятий отравляет воздух в этом районе.

Городские чиновники направили обращение в территориальное отделение Роспотребнадзора, а также в комитет регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края.

Ирина Дубянская, начальник управления по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Хабаровска рассказала, что превышение отравляющих веществ обнаружить невозможно, потому что по методике замеры можно проводить только при положительной температуре воздуха. Когда потеплеет, специалисты проверят все пять предприятий поселка, которые имеют источники загрязнения атмосферы.

- Это могут быть котельные, заводы по изготовлению копченых пищевых продуктов и другие производства. Лабораторные замеры подтвердят факт превышения или не превышения концентрации вредных веществ», – уверена Ирина Дубянская.

Вонь не ограничивается поселком Горького На протяжении нескольких лет жалуются граждане, проживающие в районе «Большая-Вяземская» и улицы Больничная.

Роспотребнадзор провел проверки главных подозреваемых в порче воздуха - АО «ННК-Хабаровский НПЗ» и АО «Газпром Газораспределение Дальний Восток».

Конечно, криминала особого не нашли, но легкие предписательные бумаги направили. Тем более, что концентрации загрязняющих веществ не превысили предельно-допустимые концентрации. Видимо, у граждан массовые обонятельные галлюцинации. Тем более что интеллегентные люди не принюхиваются.

В связи с тем, что запахи появляются периодически и характеризуются различной продолжительностью, для постоянного мониторинга специфических загрязняющих веществ Управлением внесены предложения в Министерство природных ресурсов края и администрацию г. Хабаровска об организации стационарного экологического поста наблюдения с непрерывным отбором проб воздуха в микрорайоне города Хабаровска «Большая-Вяземская».

Найдут ли источник зловония, покажет время. Хотя, человек – такое существо, которое ко всему привыкает, а со временем еще и с благодарной ностальгией вспоминает. Но это совсем другая история.