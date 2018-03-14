В Хабаровском крае более 3 тысяч владельцев дв-гектара получили консультации

Активную работу в регионе продолжают мобильные бригады по информированию граждан о возможностях использования «дальневосточного гектара». С начала года специалисты профильных министерств уже провели в муниципальных районах края 77 встреч, на которых проконсультировали 3013 человек.

В основном граждане задают вопросы о развитии инфраструктуры возле «дальневосточных гектаров», существующих мерах поддержки, интересуются возможностями оформления уже используемого участка земли, если документы на него отсутствуют. На встречах представители мобильных бригад разъясняют последние актуальные изменения в федеральном законе, рассказывают об успешных практиках освоения «дальневосточного гектара», выдают необходимые памятки и методические рекомендации.

«К процессу информирования граждан мы стараемся как можно чаще привлекать органы местного самоуправления. Сегодня им необходимо на своей территории создать реестр получателей «дальневосточного гектара», а также разработать комплекс эффективных мероприятий для оказания практической помощи владельцам участков», - отметила министр Хабаровского края – уполномоченный по вопросам «Дальневосточного гектара» Наталья Якутина.

Она напомнила, что с начала действия федерального законав Хабаровском крае подано более 16,6 тысяч заявлений на получение «дальневосточного гектара». На сегодняшний день 7683 уже оформлено. Из них 57 процентов владельцев участков определились с разрешенным видом использования земли.

Граждане планируют строить жилые дома, заниматься садоводством, огородничеством, сельским хозяйством, предпринимательством. Популярностью пользуется туристическая деятельность и организация отдыха, в том числе гостиничное обслуживание – 223 договора. Под отдых и рекреацию участки взяли 123 гражданина. Это будут кемпинги, палаточные городки, туристические базы. Планируется организация туристических троп. Для организации туризма участки в основном оформляют в Хабаровском, Советско-Гаванском и имени Лазо районах. Кроме того, «дальневосточные гектары» берут и под обслуживание автотранспорта, под склады, производственную деятельность.

Напомним, закон о «дальневосточном гектаре» Президент РФ Владимир Путин подписал в мае прошлого года. Инициатива была выдвинута для ускорения развития Дальнего Востока и поддержки демографии федерального округа. Действие программы рассчитано до 2035 года.