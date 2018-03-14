Хабаровские живодерки шьют форму для стражей закона

Хабаровские «звезды» российского живодерства - Алина Орлову и Алёна Нечаева, в девичестве Савченко, находятся в Иркутской области, отбывают наказание в женской колонии N11 в поселке Бозой в 100 километрах от областного центра в Эхирит-Булагатском районе. Опасаясь за участь девиц, прокуратура взяла на особый контроль отбывание наказания.

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Напомним, вся эта история началась с того, что интернет-пользователи разоблачили двух несовершеннолетних жительниц Хабаровска, которые выкладывали в Сеть фото и видео, где они мучили и убивали животных.

На своих страницах девушки публиковали фотографии животных – здоровых, покалеченных и убитых. На некоторых снимках можно увидеть внутренности собак и кошек. Иногда мертвых животных подвешивали на стену при помощи гвоздей.

С июня по август 2016 года Алена Савченко и Алина Орлова на втором этаже недостроенного здания, на улице Юнгов убили не менее 15 собак, кошек, голубей. Кроме того, девушки с оружием напали на жителя города и отобрали у него деньги. Одна из девиц разместила на своей странице в популярной социальной сети изображения, выражающие явное неуважение к обществу с целью оскорбления религиозных чувств верующих.

Также одна из девушек и Виктор Смышляе сняли и смонтировали видеоролик с участием мужчины, «направленный на унижение достоинства человека по признакам принадлежности к социальной группе». Видеоролик они опубликовали на странице одной из социальных сетей, показав его также коллегам мужчины.

В итоге Алена Савченко приговорена к лишению свободы сроком на четыре года и три месяца, Алина Орлова - на три года и десять месяцев. Отбывать наказание девушки будут в исправительной колонии общего режима. Их «коллега» 18-летний Виктор Смышляев приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Кстати, за прошедший год пользователи Яндекса не так часто спрашивали о Хабаровске. Всего 18 миллионов запросов о краевой столице оставили поисковику интернет-пользователи. А вот жителям регионов страны Хабаровск интересен, в основном, как промежуточный пункт на пути в Китай. И все еще интересуются пользователи сети Интернет так называемыми «хабаровскими живодерками».

Пока от уголовницы чувствуют себя хорошо, живут – не жалуются. Не поступало сигналов и об их противоправном поведении в колонии и СИЗО.

«Звезды» проживают в общежитиях, где им обеспечены все необходимые условия - не менее 3 кв. метров площади в общей спальне, кровать, тумбочка и стул.

Девицы трудятся на швейном производстве, где шьют форму для сотрудников правоохранительных органов, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на на "Интерфакс".



