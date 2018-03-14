В Хабаровском крае больше месяца ищут 36 –летнего мужчину

В Хабаровском крае 11 февраля 36-летний хабаровчанин Роман Асташев вышел из поезда на железнодорожной станции Джамку Солнечного района Хабаровского края, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На Романе Асташове был в темно-синий пуховик, черные брюки и серая шапка.

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Волонтеры и стражи правопорядка просят хабаровчан, располагающих информацией о местонахождении мужчины, могут обратиться по телефонам: 89098505444 или 02.

