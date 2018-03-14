Хабаровский край: Моя семья – мои истоки

Более 60 000 школьников стали участниками акции ОНФ «Моя семья – мои истоки» в Хабаровском крае.

Цикл одноименных мероприятий, приуроченный к празднованию в России международного женского дня — это всероссийская акция, проводимая по инициативе активистов Народного фронта. Всего в Хабаровском крае к проведению специализированных уроков, именно в такой форме проводилась акция, присоединились 112 школ.

«Я уверена, что сегодня нам очень не хватает этой связи поколений. Преемственности. Молодые люди должны помнить, кто они, кто их родители, какими были их предки, как плелась нить поколений. Знать историю своей семьи - это не менее важно, чем знать историю Родины. Гораздо проще вникать в суть исторических процессов, проецируя их на историю поколений. Настоящий патриотизм может быть воспитан только в семье. Уважаешь своих родителей – уважаешь свою страну, так я считаю», - объяснила суть акции активист Хабаровского отделения ОНФ Ольга Ионова.

На уроках «Моя семья- мои истоки» школьникам было предложено рассказать не только о своем генеалогическом древе, но и о традициях, существующих в каждой ячейке общества. Инициативу поддержали родители учеников, да и сами учителя не остались в стороне. Ребята с интересом слушали истории поколений своих одноклассников и преподавателей. В конце каждого урока участниками было создан «родовой сад». Экспозиции с историями семей школьников и педагогов теперь украшают многочисленные классные комнаты школ края.