В Хабаровске начнет работу выставка памяти Валерия Халилова

В Хабаровском краевом музее им. Н.И. Гродекова (II корпус, выставочный зал) 15 мая с 17.00 в канун VII Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны-2018» начнет работу выставка памяти Валерия Халилова «Гармония и сила», посвященая как истории зарождения Фестиваля, так и истории военной музыки в России.

«Ну, за ВМФ!» - это был любимый тост Валерия Халилова, военного дирижера, бессменного художественного руководителя Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» (ВМФ - военно-музыкальный фестиваль).

Гибель музыканта многие хабаровчане восприняли как личную трагедию. Он был удивительным человеком. «Его место никто никогда не займет! - считает Олег Федосеев, генеральный директор КГАУК «Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры», главный организатор фестиваля «Амурские волны». - Художественное руководство осуществляют сегодня Тимофей Маякин, руководитель военно-оркестровой службы Министерства обороны Российской Федерации, который когда-то служил на Красной Речке в Хабаровске, и Сергей Дурыгин – начальник Центрального военного оркестра. Они работали с Валерием Халиловым четырнадцать лет в одной команде. Дух халиловский сохранен».

Выставка «Гармония и сила» включает три раздела.

Первый посвящён истории военной музыки. Среди экспонатов ноты, тамбуршток и туба XIX в., музыкальные инструменты – свидетели обороны Порт-Артура в 1904 г., Первой мировой войны, событий на р. Халхин-Гол в 1939 г. и др.

Следующий раздел посвящён военной музыке периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Третий раздел посвящен автору идеи проведения в Хабаровске фестиваля военных оркестров - главному военному дирижёру Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанту Валерию Михайловичу Халилову. Здесь представлены его личные вещи: репетиционные очки, перчатки с автографом, в которых он дирижировал Парадом Победы, концертный фраки др.





Выставка будет работать в Хабаровском краевом музее им. Н.И. Гродекова до 15 июля 2018 г.