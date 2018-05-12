В Хабаровском районе исчез 27-летний парень

Родственники обещают звознаграждение за достоверную информацию о местонахождении 27-летнего Илеза Аушева. В селе Тополево Илез Аушев ночью 23 апреля вышел из дома на улице Магистральная, и до сих пор не вернулся.

На мужчине были в серые спортивные штаны, белая футболка, спортивная кофта с капюшоном и кроссовки. На лице – очки с диоптриями.

Всех, кто располагает -то информацией о местонахождении Илеза, просьба сообщать по телефону 8 924 308 06 95.



