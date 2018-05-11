В Хабаровске Ислам собирает друзей в «Арсенальце»

14 мая 2018 года в Хабаровске состоится IV мусульманский форум «Ислам на Дальнем Востоке: стереотипы и реальность», организованный по инициативе Духовного управления мусульман Дальнего Востока при поддержке Полпредства президента в ДФО и правительства Хабаровского края.

В рамках данного форума будут обсуждаться вопросы развития традиционного Ислама на территории Дальнего Востока с учётом исторических, религиозных, культурных, межнациональных и геополитических подходов и различных существующих мнений. К дискуссиям и обсуждениям будут привлечены действующие имамы, представители органов государственной власти и управления, ведущие специалисты в области теологии и религиоведения, представители научного и образовательного сообщества регионов и национально-культурных центров и автономий.

Основной акцент в дискуссиях и обсуждениях на полях IV мусульманского форума будет сделан на рассмотрении сложившихся агрессивных стереотипов восприятия ислама в обществе, потенциального развития негативных сценариев их применения, а также использования. Будет дана оценка возможным последствиям их реализации, осуществлен поиск приемлемых решений, подходов развития гармоничных и сбалансированных поликультурных отношений в обществе.

IV мусульманский форум рассмотрит вопросы развития многопланового и многоцелевого взаимодействия, а также сотрудничества с органами государственной власти и управления регионов Дальнего Востока, общественными организациями, объединениями и структурами иных религиозных конфессий региона.

В данном контексте участники форума обсудят вопрос повышения роли Духовного управления мусульман Дальнего Востока как мусульманского центра толерантности, способного поддерживать и оказывать содействие, помощь в решении задач духовного, общественного и социального развития, включая вопросы внутренней и внешней миграции членов мусульманской уммы региона.

В рамках форума пройдут круглые столы по темам: межнационального и межконфессионального согласия, определения роли духовно-нравственных ценностей в современном обществе, развития взаимодействия и укрепления сотрудничества мусульманских организаций, культурных центров, обществ, профилактики псевдорелигиозного экстремизма, социального служения и повышения роли женщины в воспитании подрастающего и молодого поколения.