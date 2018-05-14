В Хабаровском крае создана рабочая группа по защите прав дольщиков

Решение о создании рабочей группы Регионального политсовета Партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков было принято в Хабаровском крае 11 мая в ходе заседания политического совета.

Главная задача группы – защита интересов участников долевого строительства жилья; работа с региональными застройщиками; внесение законодательных инициатив, совершенствующих систему долевого участия; а также осуществление постоянного мониторинга ситуации со строящимися объектами.

«Только в Региональной общественной приемной Председателя Партии Д.А. Медведева фиксируется множество жалоб на то, что люди не могут вселиться в оплаченные квартиры из-за того, что их жилье не достроено. Люди годами пребывают в такой ситуации и это огромная проблема, к решению которой должны подключаться как органы власти всех уровней, так и партия «Единая Россия», - подчеркнул секретарь Регионального отделения Партии Сергей Луговской.

В состав группы вошли депутат Государственной Думы ФС РФ Борис Гладких, секретарь Регионального отделения Партии, спикер краевого парламента Сергей Луговской, представители краевого министерства ЖКХ, депутаты Законодательной Думы края, депутаты Хабаровской городской Думы, представители Администрации города Хабаровска и другие.

По словам депутата Государственной Думы ФС РФ от Хабаровского края, координатора рабочей группы по защите прав вкладчиков и дольщиков на Дальнем Востоке Бориса Гладких, на уровне Федерации Партия давно стоит на страже интересов участников долевого строительства.

«Федеральная рабочая группа по защите прав дольщиков работает на протяжении десяти лет. В период с 2007 по 2017 годы, в том числе, при содействии группы, достроены 2 330 проблемных многоквартирных жилых объектов, в которых получили квартиры 259 718 семей россиян», - отметил он.

В настоящее время в реестре группы насчитывается 154 276 тысяч обманутых дольщиков и около 1179 проблемных объектов в 72 субъектах РФ.

Напомним, ранее премьер-министр России, председатель Партии Дмитрий Медведев, заявил, что власти РФ в будущем намерены уйти от модели долевого строительства и перейти к «нормальным кредитным отношениям в жилищной сфере». В настоящее время Правительство РФ оказывает поддержку в решении проблем обманутых дольщиков, количество которых год от года неуклонно уменьшается.