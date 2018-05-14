Новости
В Хабаровском крае окрестили уголовников
Следственно-арестованные и осужденные отряда хозяйственно-лагерного обслуживания ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Хабаровскому краю приняли таинство крещения.
Таинство совершил священник Русской Православной Церкви собора Казанской иконы Божьей Матери отец Сергий Горский. Крещение приняли четыре человека, отбывающие наказание, трудясь в отряде хозяйственно-лагерного обслуживания, в следственном изоляторе г. Комсомольска-на-Амуре. Также в этот день изъявили желание креститься и двое несовершеннолетних обвиняемых, содержащихся в СИЗО-2.
К вере молодые люди пришли уже находясь в местах лишения свободы. Крещение предварялось согласительными беседами, в ходе которых священник разъяснял осужденным основы православного вероучения.
После таинства священнослужитель обратился к присутствующим с проповедью.
«Обряд крещения над человеком совершается только один раз в жизни. Принимая крещение человек умирает для греховной жизни и творения воли сатаны, чтобы затем воскреснуть для жизни с Богом. Все его естество, при этом, обновляется до самых оснований», - отметил Сергий Горский.
В завершение таинства отец Сергий надел на новокрещенных нательные крестики, пожелал им помощи и милости Божией на пути христианской жизни.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема6 940
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 708
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина3 770
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность3 679
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136