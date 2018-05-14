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В Хабаровском районе у хехцирской тигрицы остался один ухажер
В Хабаровском районе юге Большехехцирского заповедника, установлено нескольких фотоловушек вдоль тропы тигрицы, следы которой обнаружили в районе кордона «Золотой». Согласно снятой информации, только один ухажер остался у тигрицы. Он периодически захаживал на территорию подруги.
Так же в объектив камеры попал бурый медведь. По статистике отснятых материалов косолапый очень интересуют фотоловушки, и он не прочь их изучить.
Большое количество лисиц, косуль, кабанов и барсуков порадовали специалистов.
Зафиксирован рост популяции мандаринок, которые встречаются в небольших озерках вдоль трассы по границе заповедника, а в водоеме, расположенном недалеко от эколого-просветительского центра «Заповедный Хехцир», обосновались сразу четыре пары красивых уток!
И еще одна тигриная новость. Рядом с КПП села Казакевичево прошел тигр, и нарушителя зафиксировали пограничные видеокамеры.
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