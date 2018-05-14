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В Хабаровске детей обучат колокольному звону
В Хабаровской духовной семинарии со 2-го по 7-е июля пройдет летняя смена для школьников 5–11 классов «Клуб друзей Колокола».
Летняя профильная смена предусматривает две программы разного уровня — обучение колокольному звону для начинающих звонарей и обучение основам православной культуры и этики.
В рамках «Клуба друзей» юноши и девушки 13–17 лет узнают интересные факты из истории России, освоят начальный уровень церковнославянской грамоты, познакомятся с историей города, примут участие в занятиях, посвященных развитию навыков общения и коммуникации, личностному росту, посетят «уроки нравственности».
Ребята смогут поучаствовать в мастер-классах по хореографии и рукопашному бою, которые проведут профессиональные педагоги и тренеры.
Также «Клуб друзей» организует различные факультативы: мультимедийный, театральный, интеллектуальный, спортивный, фотографический, — чтобы каждый участник смены мог выбрать интересующее его направление.
Во время профильной смены школьники узнают и о жизни семинарии, посетят с экскурсиями православные храмы и достопримечательности города Хабаровска.
Возможны следующие варианты участия в смене:
— с проживанием (четырехразовое питание) — 6 200 рублей;
— без проживания (четырехразовое питание) — 4 000 рублей.
Автобусные экскурсии по храмам Хабаровска оплачивается дополнительно.
Прием документов состоится 23 и 30 июня 2018 года с 13:00 до 15:00 в канцелярии семинарии по адресу: г. Хабаровск, ул. Тургенева, 26.
После окончания смены участникам будет выдан сертификат.
Документы, необходимые для участия в смене:
— копия свидетельства о рождении;
— характеристика (из храма, воскресной школы или иной образовательной организации);
— медицинская справка о возможности занятия физкультурой;
— анкета.
Контактная информация: 8-924-228-87-87, b_juana@mail.ru, Яна Александровна Бородина; (4212) 32-71-62, факультет дополнительного и религиозного образования (с 14:00 до 19:00).
Анкету на участие можно направлять на электронный адрес: sdo@dvseminary.ru
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