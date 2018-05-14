Нажились на чужой смерти: Хабаровчанина обдурили и страховщики, и похоронное агенство

В Хабаровске мужчина застраховал родственницу. После того как она умерла, он обратился к исполнителю ритуальных услуг, рекомендованному ему страховой компанией.

Сотрудникам ритуальной компании предоставил сразу три договора страхования риска наступления смерти. «Маловато будет», - сообщили ему сотрудники и «развели» мужчину еще на 19 тысяч рублей наличкой. При этом не предоставили информацию в полном объеме о точном наименовании материалов и стоимости оказанных потребителю ритуальных услуг. Ну и главное. Ритуальное агентство не разъяснили о размере внесенной в счет оплаты стоимости ритуальных услуг страховой суммы, поступившей в ритуальное агентство из страховой организации.

Мужчина обратился с жалобой в Роспотребнадзор. Управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю было установлено, что страховая организация перечислила исполнителю ритуальных услуг по одному из договоров ритуального страхования страховую премию в сумме 36900 рублей вместо подлежащей выплаты в сумме 50400 рублей.

— Таким образом, за нарушение прав потребителя на получение необходимой и достоверной информации о ритуальных услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора, к ритуальному агентству Управлением применены меры административного воздействия, предусмотренные ч. 1 ст. 14.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях, — сообщает ведомство.

К страховой организации за обман потребителя применены меры административного воздействия, предусмотренные ч. 1 ст. 14.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В результате принятых мер страховая компания произвела потребителю доплату денежных средств в сумме 13500 рублей.