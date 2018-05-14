В Хабаровске пройдет форум молодых предпринимателей "РОСТ"

В дальневосточной столице 22 мая Клуб Примбиз совместно с Хабаровским отделением ООО МСП "ОПОРА РОССИИ" проводит форум молодых предпринимателей "РОСТ". Это крупнейший на Дальнем Востоке бизнес-форум, организованный предпринимателями для предпринимателей в возрасте до 35 лет, успешно занимающихся бизнесом и стремящихся к саморазвитию, а также тех, кто начинает или планирует начать свое дело.

В 2015, 2016 и 2017 годах Форум "РОСТ" успешно прошел во Владивостоке. За три года спикерами форума стали представители среднего и крупного бизнеса России, Канады, Индии, Гонконга, Китая, США и других стран. Форум посетили более 3000 предпринимателей. В 2017 году, благодаря Форуму, было заключено инвестиционных проектов на общую сумму более 20 000 000 рублей.

В 2018 году Форум "РОСТ" решено провести также в Хабаровске.

Цель Форума: придать мощный импульс развитию предпринимательской среды на Дальнем Востоке.

В рамках мероприятия пройдут выступления успешных московских, приморских и хабаровских бизнес-гуру, которые смогли самостоятельно вывести свои компании на высокий уровень и готовы делится опытом.

Опыт проведения Форума "РОСТ" во Владивостоке показал, что форум может придать серьезный импульс развитию бизнес-сообщества в регионе. В процессе продвижения Форума и отражения его результатов его работы в СМИ различного уровня (в том числе и ряде федеральных) только в 2017 году было опубликовано более 80 информационных материалов, более 1000 упоминаний о форуме в социальных сетях.

Подробную информацию об участии в форуме можно получить на сайте ROSTFORUM.RU