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Хабаровчан оставят без горячей и холодной воды
В Хабаровске согласно утвержденному графику, в период с 14 по 16 мая 2018 года, будут проводиться гидравлические испытания трубопроводов Хабаровских тепловых сетей зоны ТЭЦ №2 на прочность и плотность. В этот период без горячего водоснабжения будут потребители, проживающие в районе улиц: Запарина, Дзержинского, Советской – Знаменщикова, площади Серышева, Ленина, Фрунзе, Тихоокеанской, Истомина, Бойко-Павлова, Доватора, Металлистов. Всего под отключение попадает: 399 жилых домов +14 медицинских + 7 учебных + 10 детских садов.
- Центральный район – 209 жилых домов + 4 лечебных заведений + 3 учреждений образования + 3 детских сада.
- Кировский район – 190 жилых домов +10 лечебных заведений + 4 учреждений образования + 7 детских садов.
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