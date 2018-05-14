Хабаровчан оставят без горячей и холодной воды

В Хабаровске согласно утвержденному графику, в период с 14 по 16 мая 2018 года, будут проводиться гидравлические испытания трубопроводов Хабаровских тепловых сетей зоны ТЭЦ №2 на прочность и плотность. В этот период без горячего водоснабжения будут потребители, проживающие в районе улиц: Запарина, Дзержинского, Советской – Знаменщикова, площади Серышева, Ленина, Фрунзе, Тихоокеанской, Истомина, Бойко-Павлова, Доватора, Металлистов. Всего под отключение попадает: 399 жилых домов +14 медицинских + 7 учебных + 10 детских садов.

Центральный район – 209 жилых домов + 4 лечебных заведений + 3 учреждений образования + 3 детских сада.

Кировский район – 190 жилых домов +10 лечебных заведений + 4 учреждений образования + 7 детских садов.

Кроме этого период с 15 по 16 мая 2018 года для проведения регламентных работ будет произведен останов котельной в микрорайоне Красная речка. Без горячего водоснабжения останется 67жилых домов + 3 учебных заведения + 2 детских сада + 1 лечебное учреждение + 1 детский интернат.

Помимо того, 14.05.2018 г. с 23-00 планируется отключение холодного водоснабжения в связи с течью из-под земли по Восточному шоссе. В связи с этим холодного водоснабдения не будет в 122 домах в районе Восточного шоссе, проезда Благодатного, ул. Горького, ул. Княжничной, ул. Костромской, ул. Пермской, ул. Живосписной.

В городе не работает 27 лифтов.

Вчера днем на улицах города работало 26 единиц техники предприятий благоустройства, ночью вышло 13 машин. С улиц вывезено 122,6 кубометра мусора и смета.

За сутки в городе произошло 24 ДТП, зафиксировано 14 возгораний, на пульт «03» поступило680 вызовов.