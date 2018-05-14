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Хабаровские край: Молоко пить почти безопасно
В Хабаровском краеспециалистами Роспотребнадзора проведены контрольно-надзорные мероприятия в 38 субъектах, реализующих молочную продукцию, проинспектировано более 800 кг молока и молочной продукции.
Кстати, согласно данным Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Роскачества, в Российской Федерации недочеты были выявлены в 20% проб молока, 35% образцах сливочного масла и в 60% проверенного творога. При этом нарушения по творогу связаны в основном с микробиологическими показателями, то есть скорее говорят о нарушениях при транспортировке или хранении товара, а не при производстве, пояснили в Роспотребнадзоре.
В Хабаровском крае наличие техногенных радионуклидов, антибиотиков, токсичных элементов, пестицидов не обнаружено.
По микробиологическим показателям удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, составил 4,9%.
Несоответствие по показателям идентификации выявлено в 12 пробах молочной продукции. Изъято из оборота 6 партий молочных продуктов общим объемом 27 кг.
Между тем, в Вяземском районе Хабаровского края молочный завод, который находится в стадии банкротства, обрел нового владельца. Им стала компания ГринАгро-Хабаровск. Новый собственник планирует не только сохранить молочное производство, но и модернизировать его, а также улучшить социальную инфраструктуру завода.
«Сегодня они в общем-то поддерживают молочное направление и в планах у них – строительство новой фермы. Причем, не только ферма, но и переработка. Это очень важно, когда в одном месте производство и переработка, в одной точке все происходит. Тогда идет и удешевление себестоимости молока и есть предпосылки к тому, что будет молоко качественное. На сегодняшний день у нас многие хозяйства поражены лейкозом – это очень большая проблема. Она не только у нас, она везде сильно распространена. У них перспектива сделать на новом месте ферму, но это, конечно, перспектива 2-3-х лет, это не завтра», -рассказала глава Вяземского района Ольга Мещерякова.
По словам Ольги Мещеряковой, есть уверенность, что планы инвесторы будут реализованы. Компания ГринАгро заканчивает подобный проект на Сахалине, еще один проект был ранее реализован в Приморье.
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