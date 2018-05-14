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Хабаровск: Может утка, а может птичий грипп
В Хабаровске по непроверенной информации паника: горожане в социальной сети пишут, что нашли птичий грипп в продукции одного из популярных производителей куриной продукции.
- Производитель две недели молчал. Думали, что вывезут. Потом поняли что плохо, и сами вызвали ветеринаров. Пробы отправляли куда-то на запад, все подтвердилось, - пишут хабаровчане в социальной сети и не советуют покупать кур.
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