Хабаровск: Может утка, а может птичий грипп

В Хабаровске по непроверенной информации паника: горожане в социальной сети пишут, что нашли птичий грипп в продукции одного из популярных производителей куриной продукции.

- Производитель две недели молчал. Думали, что вывезут. Потом поняли что плохо, и сами вызвали ветеринаров. Пробы отправляли куда-то на запад, все подтвердилось, - пишут хабаровчане в социальной сети и не советуют покупать кур.