Новости
Комитет Госдумы одобрил расширение режима Свободного порта на Советско-Гаванский район Хабаровского края
Комитет Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока рекомендовал к рассмотрению в первом чтении законопроект о распространении режима Свободного порта Владивосток на территорию Советско-Гаванского района Хабаровского края.
- Мы поддерживаем концепцию рассматриваемого законопроекта. Его положения направлены на реализацию рекомендаций, содержащихся в Постановлении Государственной Думы по итогам информации Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Сергеевича Галушки, – отметил Николай Харитонов, председатель комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.
Напомним, что в марте был одобрен законопроект о расширении территории Свободного порта на Советско-Гаванский район на заседании Правительства России.
«Мы вносим изменения в законодательство, которые дадут возможность расширить территорию Свободного порта Владивосток – за счёт Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края. Этот район находится в очень хорошем месте с точки зрения решения этих задач. Мы, надеюсь, в этом случае укрепим инвестиционную привлекательность территории, распространим действие существующих преференций, которые предусмотрены для Свободного порта Владивосток, и на этот район, в том числе – по налогу на прибыль. Там есть 15 новых инвестиционных проектов. Надеюсь, что все они так или иначе сработают», - отметил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Предложение о распространении режима СПВ представил заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков.
- Законопроект о расширении действия Свободного порта был разработан Минвостокразвития России по заявкам инвесторов. Уже сейчас таких потенциальных резидентов Свободного порта в Советской Гавани 15. Они планируют запустить проекты по строительству транспортно-перегрузочных комплексов, терминалов по обработке грузов, причальных сооружений, деревообрабатывающих производств. Среди проектов - предприятие по производству морепродуктов, лососевый рыбоводный завод, комплекс сортировки твердых коммунальных отходов, гидрометаллургический комбинат и другие. Общий объем частных инвестиций предполагается более 54 млрд рублей, - отметил Павел Волков.
Планируемый совокупный объем поступлений налогов и сборов в консолидированный бюджет Российской Федерации в связи с реализацией указанных проектов за 8 лет составит более 4,3 млрд рублей. Будет создано более 1800 новых рабочих мест.
- Ранее мы Ванино «накрыли» Свободным портом, а Советскую Гавань - нет. Эти районы находятся рядом. Там и земля общая, изначально были заложены общие принципы развития. Именно поэтому должен быть и общий с Ванино Свободный порт», – прокомментировал Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
Режим Свободного порта действует в Ванинском районе с середины 2016 года. Заключено 10 соглашений, в том числе с такими крупными компаниями, как ГК "Колмар", АО "Тувинская энергетическая промышленная корпорация". Заявленный объем инвестиций – 82,5 млрд. рублей. Резидентами уже инвестировано 5,5 млрд. рублей, создано 112 рабочих мест.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема6 963
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 717
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина3 781
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность3 690
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136