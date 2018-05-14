Комитет Госдумы одобрил расширение режима Свободного порта на Советско-Гаванский район Хабаровского края

Комитет Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока рекомендовал к рассмотрению в первом чтении законопроект о распространении режима Свободного порта Владивосток на территорию Советско-Гаванского района Хабаровского края.

- Мы поддерживаем концепцию рассматриваемого законопроекта. Его положения направлены на реализацию рекомендаций, содержащихся в Постановлении Государственной Думы по итогам информации Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Сергеевича Галушки, – отметил Николай Харитонов, председатель комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

Напомним, что в марте был одобрен законопроект о расширении территории Свободного порта на Советско-Гаванский район на заседании Правительства России.

«Мы вносим изменения в законодательство, которые дадут возможность расширить территорию Свободного порта Владивосток – за счёт Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края. Этот район находится в очень хорошем месте с точки зрения решения этих задач. Мы, надеюсь, в этом случае укрепим инвестиционную привлекательность территории, распространим действие существующих преференций, которые предусмотрены для Свободного порта Владивосток, и на этот район, в том числе – по налогу на прибыль. Там есть 15 новых инвестиционных проектов. Надеюсь, что все они так или иначе сработают», - отметил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Предложение о распространении режима СПВ представил заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков.

- Законопроект о расширении действия Свободного порта был разработан Минвостокразвития России по заявкам инвесторов. Уже сейчас таких потенциальных резидентов Свободного порта в Советской Гавани 15. Они планируют запустить проекты по строительству транспортно-перегрузочных комплексов, терминалов по обработке грузов, причальных сооружений, деревообрабатывающих производств. Среди проектов - предприятие по производству морепродуктов, лососевый рыбоводный завод, комплекс сортировки твердых коммунальных отходов, гидрометаллургический комбинат и другие. Общий объем частных инвестиций предполагается более 54 млрд рублей, - отметил Павел Волков.

Планируемый совокупный объем поступлений налогов и сборов в консолидированный бюджет Российской Федерации в связи с реализацией указанных проектов за 8 лет составит более 4,3 млрд рублей. Будет создано более 1800 новых рабочих мест.

- Ранее мы Ванино «накрыли» Свободным портом, а Советскую Гавань - нет. Эти районы находятся рядом. Там и земля общая, изначально были заложены общие принципы развития. Именно поэтому должен быть и общий с Ванино Свободный порт», – прокомментировал Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Режим Свободного порта действует в Ванинском районе с середины 2016 года. Заключено 10 соглашений, в том числе с такими крупными компаниями, как ГК "Колмар", АО "Тувинская энергетическая промышленная корпорация". Заявленный объем инвестиций – 82,5 млрд. рублей. Резидентами уже инвестировано 5,5 млрд. рублей, создано 112 рабочих мест.