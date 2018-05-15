В Хабаровском крае спецназ УФСИН провел детскую эстафету

Детско-юношеская эстафета состоялась на территории тренировочного полигона подразделения специального назначения «Амур» УФСИН России по Хабаровскому краю. Участие в ней приняли учащиеся 5-7 классов средних общеобразовательных школ №19, №47, а также воспитанники детского дома №32 и спортсмены хабаровского детско-юношеской клуба тхэквондо.

Военно-спортивные соревнования состояли из нескольких этапов: школьники состязались в перетягивании каната, сборке и разборке автомата, стрельбе, метании гранат, а также в преодолении полосы препятствий, той самой, на которой тренируются бойцы спецподразделения.

Особую атмосферу мероприятию добавил настоящий дым и огонь разведённый возле полосы препятствий сотрудниками УФСИН. На всех этапах детей сопровождали бойцы отряда «Амур», они не только контролировали соблюдение мер безопасности, но и были готовы в любую минуту оказать помощь и поддержку участникам эстафеты.

По словам организаторов мероприятия, несмотря на свой юный возраст, дети справились со всеми заданиями и при этом выполнили их на достойном уровне.

Победу одержала команда хабаровского детского дома №32. Победителям вручили памятные призы.