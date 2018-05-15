В Хабаровском крае стартовало предварительное голосование «Единой России» на выборах Губернатора

В Хабаровске, в ходе заседания Регионального политического совета «Единой России» было принято решение о старте процедуры предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии кандидата на должность Губернатора Хабаровского края.

В ходе встречи также был утвержден Регламент проведения предварительного голосования, список участников голосования и определены площадки проведения процедуры.

Как сообщил Секретарь Регионального отделения «Единой России» Сергей Луговской, в соответствии с пунктом 8.1 Устава Партии, Положением о порядке проведения предварительного голосования и Регламентом по организации и проведению процедуры, каждый участник голосования должен встретиться с не менее чем 50% секретарей первичных и местных отделений партии, действующих на территории края.

«После этого – по завершении агитационного периода, то есть после того, как участники встретятся с коллегами по Партии, Региональный политический совет сформирует и утвердит итоговый список участников предварительного голосования. Итоговый список участников выносится на голосование делегатов региональной Конференции, – пояснил Луговской. – По результатам тайного голосования определится кандидат для выдвижения Конференцией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о выборах и Уставом партии, на должность Губернатора Хабаровского края».

Организацией процедуры предварительного голосования на выборах Губернатора Хабаровского края займется специально созданная рабочая группа по проведению предварительного голосования, в состав которой вошли члены Регионального политического совета Партии.

В первую очередь, группа провела работу по сбору предложений по кандидатурам участников предварительного голосования для последующего выдвижения от Партии на выборах Губернатора.

Как сообщила представитель рабочей группы, член Регионального политсоветаТатьяна Асеева, эта работа продолжалась в течение всего апреля и вплоть до 11 мая.

«Предложения поступали от местных и первичных отделений Партии, а также непосредственно от рядовых членов «Единой России» и ее сторонников. Не остались в стороне и общественные организации, которые также внесли свои предложения», - отметила она.

По результатам отбора, по линии первичных и местных отделений Партии а также от общественных организаций, в том числе, от студентов, ветеранов, Союза женщин Хабаровского края была предложена кандидатура действующего Губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта.

От общественных организаций края, регионального совета сторонников Партии поступила кандидатура управляющего директора общества с ограниченной ответственностью «Грин – АГРО Хабаровск» Андрея Михеева.

От депутатского корпуса Законодательной думы Хабаровского края, фракции Партии «Единая Россия» предложено внести в список участников предварительного голосования кандидатуру председателя постоянного комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию Наталии Пудовкиной.

Теперь, в соответствии с регламентом, всем кандидатам предстоит встретиться с не менее чем 50% секретарей первичных и местных отделений партии, действующих на территории Хабаровского края.

Первая встреча запланирована уже завтра – 15 мая, она состоится в Вяземском муниципальном районе. Участие в ней также примут партийцы из Бикинского муниципального района, а также из района им. Лазо.

Также пройдет ряд площадок с участием жителей Солнечного, Амурского, Комсомольского, Хабаровского, Ванинского, Советско-Гаванского, Нанайского муниципальных районов, а также города Хабаровска, и Комсомольска-на-Амуре.

Завершится серия встреч в конце мая - площадкой в краевом центре. Итоги всех встреч будут подведены в ходе Региональной Конференции партии, которая состоится в июне этого года.