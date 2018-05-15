В Хабаровске нашествие крыс

В Хабаровске на улице Сигнальная в подъездах дома № 4 расплодились крысы. Близость людей грызунов не смущает. Жильцы коммунальщикам почему-то не жалуются. Привыкли, наверное.

Я работаю в компании, которая обеспечивает жильцов бытовым газом. На выходных я работал по вызову в доме на Сигнальной, 4. Пока ждал, когда мне откроют дверь, обратил внимание на возню под плитой перед подъездом. Оказалось, что под ней завелись крысы, которые меня не боялись и с любопытством наблюдали, как я их фотографирую. После разговора с жильцами я выяснил, что такая картина наблюдается во всех подъездах. Лично видел, как одна крупная крыса забралась в мусоропровод – там они питаются, – рассказал хабаровчанин корреспонденту портала «Губерния».

Бетон по крысиным зубам. Не всякая кошка решится воевать с крысами. Эти грызуны чем-то напоминают брауни – шотландских домовых,

небольших человечков ростом около 90 сантиметров с коричневыми нечёсаными волосами и умными глазами. Некоторые зоопсихологи считают, что эти животные одни из самых умных, естественно, после человека.

Конечно, крыс периодически травят. Отрава изготавливается по разным рецептам. В ход идут: зерно, сайра, просроченные кондитерские изделия. Но есть ингредиенты, которые неизменно привлекают потенциальную жертву.

« Любит крыса жареный лук. Бывает, приманочка засыхает и надо туда маслице подливать. Поилочку делают на пиве, любит она и если там спиртик, водочка», - рассказала Зоя Качукова, лаборант КГАУЗ "Краевая дезинфекционная станция"

Кстати, государственные учреждения, предприятия, пищевые склады и торговые точки, по закону обязаны проводить процедуру дератизации ежемесячно.

Жители частного сектора в этом вопросе не подотчетны. С диагнозом геморрагическая лихорадка, лептоспироз или тулеримия нередко обращаются в больницы горожане. Это серьезные заболевания, они проявляются высокой лихорадкой, высокой интоксикацией, может в этот период развиться шок. В дальнейшем развивается острая почечная недостаточность, которая может привести к летальному исходу.

Эти болезни могут быть вызваны как прямым, так и косвенным контактом с грызунами. Специалисты рекомендуют не забывать о мерах безопасности, таких как перчатки и респиратор при уборке помещений, после визита вредителей.

О крысоловках. Отечественные деревянные капканы выдерживают 2-3 крыс, а вот китайские металлические – на века. Если вы живет на первом этаже, скорее всего, у вас заведутся крысы.

И самое главное – заводить кошек или змей, вовремя расставлять капканы и раскладывать ядовитые приманки.