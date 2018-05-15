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В Хабаровском районе ждет гостей «Заповедный Хехцир»
В Хабаровском рафоне на территории эколого-познавательного комплекса «Заповедный Хехцир» в теплые и солнечные майские дни сотрудниками заповедника «Большехехцирский» проведены небольшие ремонтные работы и очистка от сухостоя.
В 2016 году был открыт комплекс и за это время полюбился многим хабаровчанам, да и гости с удовольствием посещают заповедный уголок природы, находящийся всего в 45 километрах от Хабаровска.
Маршрут экологической тропы протяженностью 600 метров пролегает по территории заповедника, где сохранились естественные природные сообщества Уссурийской тайги.
Более двух тысяч человек посетили «Заповедный Хехцир» за два года. При том, в визит-центре, рассчитанном на 40 человек, возможно проведение однодневных семинаров, круглых столов и конференций, в ходе которых опытные экскурсоводы проведут по экологической тропе и расскажут о природе Хехцира.
Оборудованные места для посещения туристов обустроены и ожидают своих новых и постоянных посетителей.
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