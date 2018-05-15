В Хабаровском крае будут выращивать элитный овес

В Хабаровском крае буду выращивать элитные сорта сои, кукурузы и овса. Займется семеноводством компания «Спорос», которая построит для этого завод под Бикином. Первая посевная пройдет в Хабаровском районе, потому что в Бикинском не хватает сегодня свободных пахотных земель.

Ожидается, что на заводе будет трудоустроено 50 человек.

« Компания на днях должна приступить к строительству, чтобы в сентябре сдать этот завод», - рассказал Сергей Королев, глава Бикинского района.

Стоит напомнить, что семеново?дство — отрасль растениеводства, занимающаяся массовым размножением семян районированных сортов для осуществления сортосмены и сортообновления.

Кстати, в этом году на поддержку элитного семеноводства в краевом бюджете запланировано 4,1 млн руб., что на 14,7% выше чем в 2017 году. Прием документов на субсидии начнется 15 июня 2018 г. и продлится месяц.