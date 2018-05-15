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В Хабаровске обсудят проблемы развитие конкуренции в муниципалитетах
В Хабаровске 18 мая состоится в рамках деловой программы, посвященной Дню российского предпринимательства, диалоговая площадка, на которой планируется обсудить развитие предпринимательства в муниципальных образования Хабаровского края.
О том, как в крае повышается качество и доступность электронных услуг и сервисов для ведения бизнеса расскажут представители министерства информационных технологий и связи края, администраций муниципальных районов и разработчики программных продуктов.
Кроме того, будут рассмотрены проблемы снижения административных барьеров и развития конкуренции на муниципальном уровне.
Диалоговая площадка пройдет в Доме официальных приемов Правительства края по адресу: г. Хабаровск, ул. Шевченко, д. 3. Телефон для справок (4212) 40 24 36
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