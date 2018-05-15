Жителей Хабаровского края приглашают к участию во Всероссийском онлайн-марафоне «Круг доверия»

Жителей Хабаровского края приглашают принять участие во Всероссийском онлайн-марафоне «Круг доверия», организуемом Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Он пройдет 17 мая с 10.00 до 14.00 по московскому времени на телеканале «Россия сегодня».

Марафон будет организован в формате ток-шоу. В студии будут присутствовать знаменитые гости – артисты, видеоблогеры, спортсмены и эксперты-психологи, которые смогут ответить на все вопросы, поделиться своими историями и личным опытом. На обсуждение вынесены самые актуальные темы – школьные нагрузки, тревоги и страхи, связанные с экзаменами, отношения с противоположным полом и первая любовь, отношения в коллективе, безопасность в интернете, взаимопонимание между родителями и детьми и многое другое.

Жители региона могут прислать свои вопросы, видеообращения и предложения на электронную почту - krugdoveria@telefon-doveria.ruили в группу марафона в социальной сети «ВКонтакте». Самые «острые» из них обязательно получат отклик в студии. Прямая трансляция ток-шоу будет вестись на сайтах онлайн-марафона и детского телефона доверия».

В ходе подготовки к марафону в социальных сетях «Инстаграм» и «ВКонтакте» в поддержку телефона доверия запущен флэшмоб «Круг доверия», старт которому дала российская телеведущая Яна Чурикова. Узнать подробнее о флэшмобе, а также принять участие в творческом конкурсе «Активируй доверие», победители которого будут объявлены в прямом эфире 17 мая, можно на сайте события.

Онлайн-марафон «Круг доверия» приурочен к Международному дню детского телефона доверия и проводится в целях информирования российских детей и подростков о возможности получения психологической помощи по наиболее актуальным для них проблемам. Ежегодно участниками и зрителями аналогичных мероприятий становится около 300 тысяч человек.

Детский телефон доверия - 8-800-2000-122 существует с 2010 года. При звонке на единый общероссийский номер дети, подростки и их родители могут анонимно и бесплатно получить экстренную психологическую помощь. Ежедневно по всей стране специалисты-консультанты службы принимают порядка 2000 самых разных обращений. За 7,5 лет работы было проведено уже более 8 млн телефонных консультаций. По статистике за помощью чаше всего обращаются дети и подростки: от них поступило почти 60% звонков. Из взрослых абонентов родители составляют чуть более 11%, остальные – это педагоги, воспитатели и просто неравнодушные люди.