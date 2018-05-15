В Хабаровском крае выявят лучшие практики управления финансами

В Хабаровском крае стартовал конкурс проектов по представлению бюджета для граждан. Лучшие практики управления финансами в регионе выявляют ежегодно. Как рассказали в министерстве финансов края, заявки на участие в конкурсе принимаются, как от граждан, так и юридических лиц, до 01 июня 2018 года.

В ведомстве подчеркнули, что основная цель конкурса – выявление и распространение лучшей практики представления бюджета публично-правового образования в формате, который максимально открыт и прозрачен, а информация об управлении общественными финансами понятна и доступна жителям региона.

Конкурс проводится среди физических лиц по следующим номинациям:

- «Бюджет: сколько я плачу и что получаю?»;

- «Бюджет муниципального образования в вопросах и ответах»;

- «Бюджет в стихах»;

- «Бюджетный квест»;

- «Современные формы визуализации бюджета для граждан».

Для юридических лиц предусмотрены следующие категории:

- «Лучший проект регионального бюджета для граждан»;

- «Лучший проект местного бюджета для граждан»;

- «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан»;

- «Современные формы визуализации бюджета для граждан»;

- «Современные формы представления информации о государственных и муниципальных услугах»;

- «Бюджетный календарь»;

- «Бюджет для бизнеса»;

- «Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан».

Представить свои работы могут также органы исполнительной власти края, органы местного самоуправления. Заявки и конкурсные проекты представляются в электронном виде на адрес электронной почты: minfin@adm.khv.ru или e.b.zakharova@adm.khv.ru.

Лучшие практики будут направлены для участия федеральном этапе конкурса, организатором которого выступает «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».