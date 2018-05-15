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В Хабаровском крае китайцы будут выращивать женьшень
Женьшень планируют выращивать в Бикинском районе. С таким проектом выступила компания из КНР. Власти района уже определили для будущего инвестора подходящий земельный участок.
Выращивание женьшеня, при правильной организации дело прибыльное, ведь это растение пользуется неизменным спросом, как у частных потребителей, так и у производителей лекарственных средств.В естественных условиях дикорастущий женьшень встречается в Приморском крае и на юге Хабаровского края, а также в северо-восточной части Китая. Произрастает он под пологом широколиственных хвойных лесов, преимущественно на северных склонах гор, на рыхлых, хорошо дренированных почвах. Встречается единичными экземплярами, редко семьями - 2 - 20 и более растений.
Его запасы очень ограничены, а поэтому для массового использования в медицине требуется промышленное выращивание женьшеня.
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