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В Хабаровском крае показатели тепличного овощеводства выросли в два раза
Хабаровский край наращивает объемы выращивания овощей в защищенном грунте. Так по данным регионального министерства сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий с начала года произведено 749 тонн продукции. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2017 года (368,3 тонны). Большая часть приходится на огурцы – 394,2 тонны, и томаты - 214,3 тонны.
На сегодняшний день в регионе работают четыре крупных тепличных комплекса - «Джей Джи Си Эвергрин» и ООО «Аграрные технологии будущего» в Хабаровске, ООО «АПК Восток» в Комсомольске-на-Амуре и предприятие, расположенное в Хабаровском районе - К(Ф)Х Бутков В.Б. Общая площадь теплиц - 6,85 га.
Инвестиции в строительство и оснащение производства овощей закрытого грунта составляют около 2,5 млрд рублей. Прогноз валового сбора на 2018 год в «Джей Джи Си Эвергрин» - 1200 тонн, в то время как в 2017 году этот показатель составил 549 тонн. ООО «АПК Восток» также планирует увеличить производство овощей почти в два раза - с 164 до 300 тонн - за счет реконструкции тепличного комплекса, которая завершилась в апреле.
Всего в текущем году овощеводы края планируют получить более 1500 тонн тепличных овощей. Для сравнения в прошлом году была выращена тысяча тонн.
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