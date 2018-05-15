Вячеслав Шпорт поручил ускорить реконструкцию набережной имени Невельского

В Хабаровске Губернатор края Вячеслав Шпорт проинспектировал ход реконструкции краевой набережной на участке от Уссурийского бульвара до улицы Советской. На этом отрезке работы начались в мае и должны закончиться в октябре.

Согласно проекту здесь появятся велосипедные дорожки и рекреационные зоны. Строители обновят брусчатку, а также укрепят фундамент вдоль прогулочных зон и береговой линии. Появится памятник дальневосточному исследователю Геннадию Невельскому, в честь которого назван участок краевой набережной.

По итогам обхода Губернатор дал ряд поручений. Так, глава региона распорядился ускорить темпы работ.

«Краевая набережная – излюбленное место отдыха жителей и гостей краевой столицы, особенно в летние дни. Это место большого скопления людей, семей с детьми. Поэтому мы должны как можно быстрее завершить все работы на этом участке, сделав его таким же комфортным для отдыха, как территория в районе стадиона имени Ленина. Необходимо увеличить количество техники, привлечь больше рабочих, которые должны трудиться в несколько смен», - подчеркнул Вячеслав Шпорт.

Губернатор также поручил найти источники финансирования капитального ремонта лестниц, ведущих на набережную: центральной и с улицы Шевченко. Средства на эти цели в рамках федеральной субсидии не предусмотрены, так как по законодательству эти объекты относятся к вопросам местного значения.

«Оценку нашей работе будут давать жители и гости краевой столицы. Все работы мы должны провести на высоком уровне. Центральная лестница – главные ворота набережной имени Невельского. Недопустимо, чтобы этот объект находился в ненадлежащем состоянии. Вопрос необходимо решить в кратчайшие сроки», - подчеркнул Губернатор.

Напомним, что краевая набережная сильно пострадала в 2013 году в результате крупномасштабного наводнения. Реконструкция ведется в несколько этапов. На участке от лестницы с улицы Шевченко до стадиона имени Ленина работы уже завершены. Здесь появились пешеходный фонтан, зоны для аттракционов, рестораторов, занятия спортом. Благоустроена прогулочная территория и береговая линия. Планируется также провести работы в районе яхт-клуба.

Реконструкция набережной имени Невельского один из последних этапов. Работы ведутся на средства краевого и федерального бюджетов.