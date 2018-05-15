Вячеслав Шпорт открыл муниципальный этап V Гражданского форума

В городе Вяземский сегодня стартовал очередной муниципальный этап V Гражданского форума Хабаровского края. На него прибыло свыше 200 активистов из Бикинского, Вяземского, имени Лазо и Хабаровского районов. В течение дня общественники будут участвовать в круглых столах, тренингах и семинарах, на которых они обсудят вопросы развития некоммерческой сферы, попробуют выявить новые подходы в этнокультурном воспитании молодежи, продвижении социально ориентированных НКО и другое.

Открыл форум Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. По его словам, Гражданский форум давно стал брендом региона. Каждый год он собирает десятки и сотни неравнодушных людей, готовых потрудиться во благо родного края, дает возможность увидеть то, что уже достигнуто, и к чему еще стоит стремиться.

«За пять лет форум стал главной площадкой общественно-государственного партнерства и активизации социальной среды, - сказал Вячеслав Шпорт. - Он принес впечатляющие результаты. В районах появился интерес к общественной деятельности. Жители выдвигают все новые инициативы. Между властью и обществом наладился диалог. Вместе нам удается решать немало задач и делать это гораздо эффективнее, чем раньше».

Вячеслав Шпорт подчеркнул, что в Хабаровском крае настало время для профессионального становления некоммерческих организаций. Сейчас идет активное их включение в рынок соцуслуг. Это требует перестройки всей социальной сферы. И форум как раз призван помочь найти правильные пути. Именно на его площадках вырабатываются ключевые решения.

«Партнерские отношения с общественным сектором предполагают социальную и гражданскую зрелость всех участников. Поэтому форум в большой степени направлен на формирование гражданского сознания и гражданской ответственности. Нас ждут дискуссионные и тренинговые площадки, незабываемые встречи, горячие дебаты и полезные знакомства. Желаю плодотворной работы», - сказал Губернатор.

Напомним, что муниципальный этап Гражданского форума в Вяземском стал уже третьим в этом году. Первый прошел в феврале в Комсомольске-на-Амуре, второй - в марте в Хабаровске. Итоги работы некоммерческого сектора в муниципальных районах края подведут на заключительном региональном этапе, который состоится в октябре, накануне 80-летия Хабаровского края.