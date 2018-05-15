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Жителям края расскажут об исполнении регионального бюджета за 2017 год
Министерство финансов края проведет публичные слушания об исполнении краевого бюджета за 2017 год. Годовой отчет представят общественности 29 мая. Жителей края приглашают принять участие в публичных слушаниях, которые состоятся в 10.00 по адресу г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72, каб. 802.
Как подчеркнули в ведомстве, подобные мероприятия проводятся ежегодно. Отчет об исполнении главного краевого финансового документа, дает возможность жителям региона понимать, из чего формировались доходы бюджета, на какие цели и в каких объёмах производились расходы в 2017 году.
Проект закона, который выносится на публичные слушания, и материалы к нему размещены здесь. Также вопросы можно задать по телефонам: (4212) 40-22-81, 40-23-00.
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