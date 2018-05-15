Жители края выбирают МФЦ для получения государственных и муниципальных услуг

Количество обращений жителей региона в многофункциональные центры за последние два года выросло в два раза. Как рассказали в министерстве информационных технологий и связи края, сегодня в регионе действуют 18 офисов и 80 территориально обособленных структурных подразделений МФЦ. С момента открытия первого МФЦ в июле 2012 года и по апрель 2018 года обработано более 4,6 млн запросов граждан.

«За короткий период МФЦ стал максимально востребованным у населения, загруженность филиалов и поток заявителей постоянно растет. Это связано, в том числе, и с тем, что увеличивается число государственных и муниципальных услуг, которые оказываются в многофункциональных центрах. На сегодняшний день жителям региона доступны 537 услуг. Учитывая статистику, на первом месте по популярности - услуги Росреестра Хабаровского края. На втором - услуги МВД. Это выдача водительских удостоверений, замена и оформление паспорта, в том числе и заграничного. На третьем месте - услуги соцзащиты. Жители края могут оформить через МФЦ субсидию на оплату коммунальных услуг, ежемесячное пособие на детей и др.», - сообщил министр информационных технологий и связи края Сергей Федоров.

Он также отметил, что в среднем, в МФЦ края регистрируется порядка 6,5 тысяч обращений в день. Возросшая нагрузка привела к увеличению времени ожидания заявителей в очереди. Чтобы изменить ситуацию, Губернатором края принято решение об увеличении штатных единиц специалистов центра на 25% с июня 2018 года. Сейчас в МФЦ идет набор специалистов. Дополнительную информацию можно получить по единому номеру 8-800-100-4212 (звонок бесплатный).

Напомним, что реформирование системы предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг в крае велось с учетом «майских указов» Президента РФ Владимира Путина. Инфраструктура МФЦ развернута во всех муниципальных районах края, открыто 315 окон. Доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" имеют 98,1 % жителей края.