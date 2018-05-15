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В Хабаровском крае создано министерство торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности
Губернатор края Вячеслав Шпорт подписал распоряжение о создании министерства торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности. Новая структура сформируется на базе регионального комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности. Руководителем органа исполнительной власти края назначен Николай Крецу.
Как отмечается в Распоряжении, министерство создано в целях повышения эффективности деятельности Правительства края по вопросам реализации государственной политики в области торговой деятельности, общественного питания, бытового обслуживания, пищевой и перерабатывающей промышленности.
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