В Хабаровском крае уголовники оттачивают умения друг на друге

В Хабаровском крае у осужденных ФКПОУ № 327 началась производстенная практика - это подготовительный этап к выпускным квалификационным экзаменам. В этот период учащиеся на практике отрабатывают то, над чем трудились в теории, во время написания дипломной работы.

У осужденных исправительных учреждений Хабаровского края есть возможность во время отбывания наказаний мастерство оттачивать друг на друге.

Обучение по программам среднего профессионального получить диплом о профессиональном образовании. В образовательном учреждении № 327, расположенном при женской исправительной колонии общего режима №12 в с. Заозерное, осужденные обучаются по таким специальностям, как оператор ЭВМ и ВМ, парикмахер, швея, штукатур-маляр, наладчик швейного оборудования, слесарь-ремонтник в швейном производстве, контролер качества и другие.

В списке самых востребованных профессий среди осужденных женщин лидируют швеи и парикмахеры. Во время практики студенты мастерство оттачивают друг на друге.

Обучение по программам среднего образования составляет 10 месяцев, а по программам профессионального обучения – 5-6 месяцев.

После освобождения некоторые из тех, кто получил профессию в стенах колоний, продолжают самообразовываться. И даже присылают копии новых дипломов и свидетельств в исправительные учреждения, чтоб сообщить первым учителям о своих успехах и достижениях.

Ежегодно в федеральном казённом профессиональном образовательном учреждении № 327 Федеральной службы исполнения наказаний получают специальность 250-300 человек.

Многие женщины до осуждения вообще не имели специальности. Возможность реализовать себя в профессии способствует в дальнейшем их успешной адаптации в социуме после освобождения. То есть трудоустроиться и обеспечивать себя и свою семью.

Выпускные экзамены начнутся в средине июня, первый из них назначен на 15 число. Проходят они в два этапа: защита ВКР и проверка теоретических знаний.