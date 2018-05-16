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В Хабаровском крае уголовники активны на ярмарках
В Хабаровском крае исправительная колония строгого режима №5 приняла участие в двух выставках-ярмарках, организованных в мае месяце администрацией Советско-Гаванского района.
Первое мероприятие было приурочено ко дню трудящихся, вторая выставка посвящена 73-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.
На ярмарках ИК-5 представила продукцию, изготавливаемую на производственных участках учреждения. Была продемонстрирована сувенирная продукция, изделия хозяйственно-бытового назначения, хозинвентарь, продукция для дачи и загородного отдыха, строительные материалы и другие товары народного потребления.
Одну из выставок посетил глава администрации Советско-Гаванского района Юрий Бухряков. После ознакомления с ассортиментом продукции исправительной колонии он отметил ее высокое художественное качество и разнообразие.
Товары из исправительного учреждения также привлекли внимание местных жителей и бизнесменов. Представленная продукция пользовалась спросом и уже к завершению ярмарки практически полностью была распродана.
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