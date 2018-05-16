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В Хабаровском крае помогут детям справиться со стрессами во время ЕГЭ
В Медицинском информационно — аналитический центре министерства здравоохранения Хабаровского края 21 мая начнет работать «Горячая линия» по теме: «ЕГЭ. Как избежать стрессовых ситуаций?»
Все желающие смогут задать свои вопросы педагогу — психологу высшей квалификационной категории Ирине Донкан, с 21 по 27 мая с 17:00 до 19:00 по телефону: 8 (4212) 910 502.
Акция нацелена на помощь в снижении стресса у обучающихся, при подготовке к ЕГЭ, как фактора риска развития подростковой гипертонии и нарушений мозгового кровообращения у несовершеннолетних.
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