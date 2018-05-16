В Хабаровском районе появилось огромное количество змей

В Хабаровском районе группа специалистов ФГБУ «Заповедное Приамурье» вернулась из экспедиции на кордон Чирки заповедника Большехехцирский».

К.б.н. Надежда Яворская исследовала зообентос реки Чирки и малых лесных ручьев, собирала материал водных насекомых, а Алексей Готванский проводил фенологические наблюдения, которые очень важны и войдут в очередную Летопись природы заповедника.

Официальная история фенологии началась в середине 19 столетия. Термин впервые был предложен бельгийским ботаником Шарлем Морраном. Фенология как наука представляет собой систему знаний и совокупность сведений о сезонных явлениях в природе, их причинах и сроках появления. Наблюдения производятся за феноиндикаторами: растениями, животными, явлениями погоды... Так, весна включает в себя 4 подсезона и в каждом из них есть свои индикаторы.

Первый период весны – время снеготаяния. В лесах появляются проталины вокруг деревьев, первые цветы адониса амурского.

Время «голой земли» - начало второго подсезона. Начинается сокодвижение у кленов и берез, распускаются почки у черемухи, вылетают первые бабочки –лимонницы и крапивницы. Голосят дальневосточные лягушки.

Весна зелени - третий подсезон. Зацветает ольха волосистая, пылит лещина, расцветают ветреница амурская и хохлатка расставленная. Большую неприятность составляет появление клещей. Лес окутан зеленоватой дымкой.

Разгар весны, который мы сейчас наблюдаем - четвертый подсезон, характеризуется цветением черемухи, появлением всходов папоротника-орляка, началом кукования кукушки. Зацветает калужница, цветут фруктовые сады, начинают досаждать комары.

«Появилось огромное количество змей, преимущественно полозы,- отмечает Алексей Готванский.- Шевелящиеся клубки встречаются очень часто. В одном месте видели «озерцо», состоящее из маленьких махаонов, хвостоносцев Маака, это молодь уже этого года. Лес зеленеет, цветут лесные весенние маки. Очень красиво!»

При поддержке Русского географического общества 15 мая ежегодного проводится Единый фенологический день. Для наблюдений выбрана черемуха обыкновенная и виды белой березы, произрастающие, практически, во всех регионах страны.

Сегодня выбранный объект наблюдений - модельное дерево черемухи рядом с центральной усадьбой заповедника, в середине дня было внимательно осмотрено. Начальник научного отдела Римма Андронова заполнила соответствующую таблицу, где дала полную характеристику дерева.

«Единое наблюдение за одним феноиндикатором позволяет показать общую по стране картину фаз цветения черемухи и определить пространственно-временные закономерности циклического изменения природных объектов в течение года, - прокомментировала она.- Подобные исследования очень просты и доступны каждому, желающему принять участие в этом проекте».

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