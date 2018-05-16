Виктор Марценко назначен первым заместителем председателя правительства Хабаровского края

Правительство Хабаровского края пополнилось новым заместителем председателя правительства. Им стал Виктор Марценко, теперь уже бывший заместитель главы региона по внутренней политике.

Официальное назначение состоялось 15 мая. В день своего повышения Виктор Марценко вместе с губернатором края Вячеславом Шпортом принял участие в открытии V Гражданского форума Хабаровского края. 16 мая запланирована поездка в Ванинский район, где удут обсуждаться рабочие вопросы реализации постановлений президента, правительства, органов местного самоуправления.

Виктор Марценко родился 7 октября 1952 года в с. Гуликовка Бурейского района Амурской области.

Окончил техническое училище № 12 г. Белогорска, Хабаровский техникум электросвязи по специальности "Телевизионная техника и радиорелейная связь", Дальневосточную академию государственной службы (г. Хабаровск) по специальностям "Государственное и муниципальное управление", "Юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 1971 году мастером в Сковородинской станции сигнализации и связи. После службы в армии 15 лет работал электрослесарем на Амурском заводе дорожных машин.

С 1988 по 1997 год - освобожденный председатель профсоюзного комитета завода "Амурдормаш".

C 1994-1997 год - депутат областного Совета Народных депутатов, Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам.

С апреля 1997 года - председатель Амурского областного Совета народных депутатов, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

С 2001 по 2005 год - заместитель Главы Администрации Амурской области.

С 2005 по 2006 год - первый заместитель губернатора Амурской области.

С 2006 по 2007 год - заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

С июня 2007 года по декабрь 2008 года - первый вице-губернатор Амурской области.

С декабря 2008 года - заместитель председателя Правительства Амурской области.

С февраля 2010 года по ноябрь 2012 года Виктор Марценко занимал пост уполномоченного по правам ребенка в Амурской области.

С 6 декабря 2012 по 15 мая 2018 года - заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам внутренней политики.

С 15 мая 2018 года по настоящее время - первый заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам внутренней политики.

Действительный государственный советник РФ 3 класса.