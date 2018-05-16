Хабаровский депутат Смолькин активен и в интернете, и в Думе, и в спорте

В Хабаровске трое депутатов городской Думы в преддверии старта избирательной кампании по выборам мэра приняли активное участие в летнем фестивале ВФСК ГТО.

Евгений Смолькин сдал нормативы по бегу (30 метров, 60 метров), рывку гири двумя руками, наклону вперед из положения стоя на гимнастической скамье, стрельбе, подниманию туловища из положения лежа на спине и прыжку в длину с места толчком двум ногами.

По достигнутым показателям депутат Смолькин идет на золотой значок ГТО. Так, гирю он поднял 90 раз. На золото необходимо было поднять 39 раз. Впереди предстоит второй этап сдачи нормативов в июне 2018 г.

- Депутат Смолькин наглядно продемонстрировал правоту народной мудрости «В здоровом теле – здоровый дух», - считает Татьяна Котлова, пресс-секретарь Евгения. - В отличие от прочих активистов самозванно называющих себя лидерами оппозиции, Депутат Смолькин обладает крепким телосложением и хорошей физической подготовкой, и поэтому как в плане физической подготовки, так и в плане политических способностей, на голову превосходит своих конкурентов на оппозиционном фланге.

В настоящее время продолжаются встречи в трудовых коллективах. Многие сдающие нормы ГТО поддержали перспективу выдвижения лидера оппозиции Хабаровского края Депутата Смолькина в мэры города. Людям импонируют высокие физические способности.

- Это очень важно, поскольку часто оппозицию представляют физически слабые активисты, которые в основном нацеливаются на интернет-активность. А депутат Смолькин активен везде - и в интернете, и в спорте, и на ниве нормотворчества, - пишет в социальной сети Татьяна Котлова.

Окончательное решение о своем участии в выборах мэра Депутат Смолькин еще не принял, и встречи в трудовых коллективах продолжаются.