Хабаровск, Лесоповал и Лебединое озеро

Хабаровск цветочно преобразился. Зацвело, кажется все – миндаль двудольный, в народе зачем-то называемый сакурой, хотя это нежное японское диво не выживает в наших суровых условиях, и вишня, и яблоня, и черемуха. Осталось зацвести и людям.

Может и расцвели, если бы не постоянный дымок от травяных палов и случайно подожженных дач. Хабаровчане, по всей видимости, настолько пропахли дымом, что появилась некоторая подкопченость. Может Хабаровск переименовать в Копченовск? Кстати и слово «хабар», а этим казаки –первооснователи называли долю в награбленном, так себе, и Хабарова в Хабаровске никогда не было.

А тут еще в городе клещи активизировались. Правда, как говорят медики, ни одного случая энцефалита пока еще зафиксировано не было. Но береженого Бог бережет, и стоит ли рисковать на задымленном лоне природы, когда менее безопасно и со вкусом можно посетить городские культурные мероприятия?

Для любителей прекрасного

16 мая

Лебединое озеро. Имперский русский балет. Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 19.00.

Музыкальные столицы мира: Польша. Ансамбль камерной музыки «Глория». Хабаровская краевая филармония. Начало в 18.30.

17 мая

Концерт «Поём стихи Булата», посвящённый творчеству Булата Шалвовича Окуджавы. Дворец культуры профсоюзов. Начало в 18.30.

18 мая

Группа «Лесоповал». Дворец культуры профсоюзов. Начало в 19.00.

19 мая

Открытый фестиваль авторской песни «Май». Территория санатория "Уссури". Начало в 15.00.

19 мая

Ночь в музее. Дальневосточный художественный музей. Начало в 20.00

Ночь в Гродековском музее. Начало в 21.00.

22 мая

Ансамбль «Дальний Восток». Хабаровская краевая филармония. Начало в 15.00.

Для самых маленьких

16 мая

Бэби-среда. Амур. Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 11.00.

17 мая

Добрый доктор Айболит. Театр юного зрителя. Начало в 11.00.

18 мая

Зюзюня. Театр юного зрителя. Начало в 11.00.

18 мая

В мире животных. Ансамбль камерной музыки «Аллегро». Хабаровская краевая филармония. Начало в 11.00.

Веселые медвежата. Театр кукол. Начало в 11.00.

Цацики идет в школу. Театр юного зрителя. Начало в 11.00.

Заинька. Театр кукол. Начало в 16.00.

20 мая

По щучьему велению. Театр кукол. Начало в 11.00.

Как подружились Амур и Тимур. Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 11.00.

Огниво. Театр юного зрителя. Начало в 12.00.

Для любителей Мельмомены

15 мая

Детство. Театр юного зрителя. Начало в 19.00.

18 мая

Лес.рф. Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 18.30.

Страсть. Триада. Начало в 19.00.

19 мая

Летучая мышь. Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 18.00.

Муравьев. Граф Амурский. Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 17.00.

Rout. Триада. Начало в 18.00.

Однажды мы все будем счастливы. Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 18.30.

20 мая

Золотой теленок. Триада. Начало в 17.00.

Мы не одни, дорогая. Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 17.00.

Ночь измен, или Любовный покер. Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 18.00.