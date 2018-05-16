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Хабаровск, Лесоповал и Лебединое озеро
Хабаровск цветочно преобразился. Зацвело, кажется все – миндаль двудольный, в народе зачем-то называемый сакурой, хотя это нежное японское диво не выживает в наших суровых условиях, и вишня, и яблоня, и черемуха. Осталось зацвести и людям.
Может и расцвели, если бы не постоянный дымок от травяных палов и случайно подожженных дач. Хабаровчане, по всей видимости, настолько пропахли дымом, что появилась некоторая подкопченость. Может Хабаровск переименовать в Копченовск? Кстати и слово «хабар», а этим казаки –первооснователи называли долю в награбленном, так себе, и Хабарова в Хабаровске никогда не было.
А тут еще в городе клещи активизировались. Правда, как говорят медики, ни одного случая энцефалита пока еще зафиксировано не было. Но береженого Бог бережет, и стоит ли рисковать на задымленном лоне природы, когда менее безопасно и со вкусом можно посетить городские культурные мероприятия?
Для любителей прекрасного
16 мая
Лебединое озеро. Имперский русский балет. Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 19.00.
Музыкальные столицы мира: Польша. Ансамбль камерной музыки «Глория». Хабаровская краевая филармония. Начало в 18.30.
17 мая
Концерт «Поём стихи Булата», посвящённый творчеству Булата Шалвовича Окуджавы. Дворец культуры профсоюзов. Начало в 18.30.
18 мая
Группа «Лесоповал». Дворец культуры профсоюзов. Начало в 19.00.
19 мая
Открытый фестиваль авторской песни «Май». Территория санатория "Уссури". Начало в 15.00.
19 мая
Ночь в музее. Дальневосточный художественный музей. Начало в 20.00
Ночь в Гродековском музее. Начало в 21.00.
22 мая
Ансамбль «Дальний Восток». Хабаровская краевая филармония. Начало в 15.00.
Для самых маленьких
16 мая
Бэби-среда. Амур. Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 11.00.
17 мая
Добрый доктор Айболит. Театр юного зрителя. Начало в 11.00.
18 мая
Зюзюня. Театр юного зрителя. Начало в 11.00.
18 мая
В мире животных. Ансамбль камерной музыки «Аллегро». Хабаровская краевая филармония. Начало в 11.00.
Веселые медвежата. Театр кукол. Начало в 11.00.
Цацики идет в школу. Театр юного зрителя. Начало в 11.00.
Заинька. Театр кукол. Начало в 16.00.
20 мая
По щучьему велению. Театр кукол. Начало в 11.00.
Как подружились Амур и Тимур. Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 11.00.
Огниво. Театр юного зрителя. Начало в 12.00.
Для любителей Мельмомены
15 мая
Детство. Театр юного зрителя. Начало в 19.00.
18 мая
Лес.рф. Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 18.30.
Страсть. Триада. Начало в 19.00.
19 мая
Летучая мышь. Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 18.00.
Муравьев. Граф Амурский. Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 17.00.
Rout. Триада. Начало в 18.00.
Однажды мы все будем счастливы. Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 18.30.
20 мая
Золотой теленок. Триада. Начало в 17.00.
Мы не одни, дорогая. Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 17.00.
Ночь измен, или Любовный покер. Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 18.00.
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